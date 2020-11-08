الفلبين تسجل 2442 إصابة جديدة و54 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، تسجيل 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و54 حالة وفاة جراء الإصابة به.ووفقا لأحدث بيانات الوزارة، ارتفع إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا التي سجلتها البلاد حتى الآن لتصل إلى 396 ألفا و395 إصابة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس ليصل إلى 7 آلاف و539 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا فلبين ستار" المحلية في نسختها الإلكترونية.وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 11 ألفا و430 حالة تعاف من كوفيد-19 ليصل إجمالي عدد المتعافين في أنحاء البلاد حتى الآن إلى 361 ألفا و638 شخصا، فيما لا تزال هناك 27 ألفا و218 حالة نشطة في البلاد.وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على فرض الحجر الصحي المجتمعي، الأطول في العالم، لا تزال الحكومة تكافح من أجل الحد من انتشار وباء فيروس كورونا، حيث تستمر البلاد في تسجيل آلاف الحالات يوميًا.