كندا: إصابات كورونا تصل إلى 263 ألفا و220 والوفيات عشرة آلاف و547

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كندا إلى 263 ألفا و220 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت تورنتو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في كندا جراء الإصابة بالفيروس بلغ 10 آلاف و547 حالة. وتعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 216 ألفا و338 من المصابين حتى الآن.وأعلنت كندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل نحو 41 أسبوعا.