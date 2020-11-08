رئيس «الأسقفية» مدليا بصوته: «النواب» يؤسس للحياة الديمقراطية

أدلى الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، بصوته اليوم الأحد، في انتخابات مجلس النواب التي تجري المرحلة الثانية منهاوأدلى رئيس الأساقفة الذي يشغل منصب مطران مصر، بصوته على مقربة من مقر كنيسته بالزمالك، وقال فى بيان له، أن مجلس النواب يلعب دورًا بارزًا في التأسيس للحياة الديمقراطية التي نسعى إليها إذ يعتبر الغرفة الأولى للبرلمان إلى جانب مجلس الشيوخ.ودعا "حنا" جموع المصريين للتصويت في الانتخابات، التي تتم على مدار يومين، مشيدًا بنزاهة وسهولة العملية الانتخابيةوشدد على أنه من الضروري أن يختار الناخبون أعضاء مجلس النواب بعناية شديدة، من بين هؤلاء الذين يملكون خبرة سياسية أو عملية تمكنهم من تمثيل المصريين والتعبير عنهم.