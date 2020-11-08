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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 8 سنوات لمتهمين زوروا محررات للاستيلاء على 30 مليون جنيه

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:22 م
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 8 سنوات لمتهمين زوروا محررات رسمية والاستيلاء على 30 مليون جنيه بمصر الجديدة، وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين مصطفى البدويني ومحمد عبد الحكيم رضوان وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة، قيام مدير عام بشركة للاستيراد والتصدير، ومحلل خزانة بإدارة البنوك بشركه المشروبات الغازية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة وهما الخطابين المنسوب صدورها لشركة المشروبات الغازية.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين اتفقوا على اصطناع تلك المحررات وقاموا بتقديمها لأحد البنوك، وقام المتهم الأول بالاستيلاء على 30 مليون جنيه، والمتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة السابقة بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في ذلك بحوالة الحق، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

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