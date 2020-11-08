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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رغم غلق التصويت ساعة الراحة.. طوابير للناخبين بحي الأسمرات

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:20 م
طوابير للناخبين بحي
طوابير للناخبين بحي الأسمرات
أريج الجيار _ عادل عبد العال
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أغلقت اللجان الانتخابية بمدرسة تحيا مصر (2) بحي الأسمرات في المقطم بدءا من الثالثة عصرا حتى الرابعة عصرا، وبالرغم من ذلك انتظر الناخبون أمام اللجان لانتظار فتح مقراتهم الانتخابية.

وفتحت أمس، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تبدأ في الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

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