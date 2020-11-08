اليونان تهنئ جو بايدن على فوزه بالانتخابات الأمريكية

هنأ رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، المرشح الديمقراطي جو بايدن على فوزه في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية.وقال ميتسوتاكيس - في تغريد له عبر منصة التواصل الاجتماعي (تويتر)، وفقًا لصحيفة (كاثمريني) اليونانية في نسختها الإلكترونية اليوم الأحد -: "تهانينا للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن"، مضيفًا: "جو بايدن كان صديقًا حقيقيًا لليونان".وأكد رئيس وزراء اليونان أن العلاقات بين البلدين ستزداد قوة في ظل رئاسة بايدن.