اليونان تهنئ جو بايدن على فوزه بالانتخابات الأمريكية
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:19 م
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هنأ رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، المرشح الديمقراطي جو بايدن على فوزه في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وقال ميتسوتاكيس - في تغريد له عبر منصة التواصل الاجتماعي (تويتر)، وفقًا لصحيفة (كاثمريني) اليونانية في نسختها الإلكترونية اليوم الأحد -: "تهانينا للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن"، مضيفًا: "جو بايدن كان صديقًا حقيقيًا لليونان".
وأكد رئيس وزراء اليونان أن العلاقات بين البلدين ستزداد قوة في ظل رئاسة بايدن.
وقال ميتسوتاكيس - في تغريد له عبر منصة التواصل الاجتماعي (تويتر)، وفقًا لصحيفة (كاثمريني) اليونانية في نسختها الإلكترونية اليوم الأحد -: "تهانينا للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن"، مضيفًا: "جو بايدن كان صديقًا حقيقيًا لليونان".
وأكد رئيس وزراء اليونان أن العلاقات بين البلدين ستزداد قوة في ظل رئاسة بايدن.