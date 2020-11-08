هالة صدقي: «إيناس الدغيدي راجل في اللوكيشن»

قالت الفنانة هالة صدقي، في ندوة تكريم المخرجة إيناس الدغيدي، إنها بعد دخول مجال الإخراج فتحت المجال لدخول مخرجات، ولا أرى أنها قدمت أفلاما جريئة بقدر اختيارها لموضوعات جريئة، وقدمت معها فيلم واحد هو ما تيجي نرقص ووجدتها في "اللوكيشن" راجل بجد.وفي كواليس فيلم ما تيجي نرقص، دخلت أنا ويسرا في نوبة ضحك شديدة لنجدها تدخل في حالة عصبية شرسة لكي تسيطر علي "اللوكيشن".اما المخرج عمر عبدالعزيز، فقال إنها ناقشت موضوعات وقضايا جريئة جدا، وكانت سببا في وجود مخرجات سيدات بعد ذلك كثيرا، وهي إنسانة جميلة وصادقة.