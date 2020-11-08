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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيناس الدغيدي: السينما الروائية رسالة في المقام الأول

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:15 م
إيناس الدغيدي
إيناس الدغيدي
هبه عويضه -أمير محمد خالد
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قالت المخرجة إيناس الدغيدي، أن أول فيلم قامت بإخراجه كان فيلم «عفوًا ايها القانون»، بعد العمل مع عدة مخرجين كمساعد أول، مضيفة رأيت أنني أقوم بالعمل كإخراج كامل كمساعد أول، فاكتفيت بذلك وأردت إخراج عملي الأول، موضحة « كنت بشيل العمل كله قولت لأ مش هشيل تاني باسم حد».

وأشارت المخرجة أن فيلم «عفوًا أيها القانون» كان يدور حول موضوع شائك، ويتناول حق الزوجة الذي لا يطبق في القانون، مشيرة إلى أنها تقدم داخل كل فيلم رسالة، وهو ما تسعى لتقديمه بجانب جذب الجمهور حيث أن السينما الروائية تعتمد على الجمهور والشباك، ولكنها في المقام الأول رسالة.

وأشارت إيناس الدغيدي إلى أنها في فيلم «استاكوزا» أظهرت للخارج صورة أخرى عن مصر والأماكن السياحية، فقد تم تصويره في الغردقة وعندما عرض في الهند انبهروا بمصر والأماكن السياحية التي لا يعرفها الكثير حينها.

جاء ذلك خلال ندوة تكريمها بالدورة الـ 36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، اليوم الأحد، والذي يحمل اسم الفنان الكبير عزت العلايلي

ومن المقرر أن يشهد المهرجان تكريم عدد كبير من النجوم يأتي في مقدمتهم الفنان عزت العلايلي الذي تحمل الدورة اسمه، بالإضافة إلى تكريم الفنان صلاح عبد الله، ومدير التصوير محسن أحمد، والفنانة رغدة، والمخرج والمصور المغربي داوود ولاد السيد، والمخرج والكاتب مارك سيرينا.

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