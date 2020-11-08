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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أرمينيا تنفي مزاعم أذربيجان حول سيطرتها على شوشا الإستراتيجية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:10 م
أرمينيا
أرمينيا
مروة عنبر
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نفى مسؤولون إرمينيون، اليوم الأحد، الأنباء التى أعلنتها أذربيجان حول سيطرتها على المدينة التي تقع على بعد 15 كيلومترا جنوب ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ وأكبر مدنه.

وأكدت وزارة الدفاع الأرمينية أن معارك عنيفة حاسمة تدور من أجل السيطرة على البلدة الاستراتيجية التي سبق أن وصفها رئيس جمهورية آرتساخ (قره باغ) غير المعترف بها دوليا أرايك هاروتيونيان بقلب الأرمن النابض.

وكان الرئيس الأذربيجانى أعلن في وقت سابق من اليوم، أن قواته أحكمت السيطرة على مدينة شوشا الاستراتيجية في منطقة قره باغ المتنازع عليها.

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