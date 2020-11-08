إلهام شاهين: أمريكي كاد يدخل الإسلام بسبب فيلم «دانتيلا»

بدأت ندوة تكريم المخرجة إيناس الدغيدي في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ36، منذ قليل، وتم عرض فيلم عن أعمالها ومشوارها الفني من إخراج مخرج شاب من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية.ويدير الندوة الناقد الفني رامي المتولي، ويحضرها الفنانة إلهام شاهين وهالة صدقي، والمخرج عمر عبدالعزيز، والفنان أحمد وفيق وعزت العلايلي.وقال الفنان عزت العلايلي، إن إيناس الدغيدي مخرجة نشيطة وصاحبة رؤية فنية، ولديها وعي كبير وقدمت أعمالًا مهمة للسينما.وقالت الفنانة إلهام شاهين: "تحياتي لمهرجان الإسكندرية السينمائي والقائمين عليه لاختيارهم إيناس الدغيدي لتكريمها، وهو ما يعد تكريمًا مهمًا نظرًا لأن إيناس الدغيدي قدمت أعمالًا تنويرية مهمة، وتتميز إيناس الدغيدي بأنها إنسانة صادقة فنيا وإنسانيا، ومن أول فيلم شاهدته لها "عفوا أيها القانون"، وتمنيت العمل معها.وأضافت إلهام شاهين أنها قدمت فيلمين مهمين مع إيناس الدغيدي، الأول هو "لحم رخيص" وهو قضية حقيقية متواجدة قررت إيناس الدغيدي الدفاع عنها، وتناول قضيتهم وتوصيل رسالتهم، مضيفة "الفيلم ده وسام على صدرك".وتابعت: "أما الفيلم الثاني وهو "دانتيلا" وهو مثال قوي على الصداقة، وهي الشيء الصادق في حياتنا، وعرضنا فيلم دانتيلا في مهرجان شيكاغو، وكنا فخورين بمصريتنا في ندوة الفيلم، وعلى ما أتذكر أن أحد الشباب الأمريكان قال لإيناس الدغيدي في ندوة الفيلم "أنا ممكن أدخل الإسلام بعد الفيلم ده، الطلاق والجواز سهل، الإسلام مبسطهم أوي كده".