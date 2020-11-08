الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على السواحل الشمالية خفيفة بالقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الإثنين، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والرياح المعتدلة تنشط غربا.. فيما يسود طقس معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.وليلا، يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد.أما عن الظواهر الجوية، فتتساقط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، تكون متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، فيما تتساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق من الغربية والمنوفية والشرقية.كما تتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية والسلوم ومطروح).. فيما تكون الأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 25 16الإسكندرية 24 19وادي النطرون 25 18طنطا 25 17شبين الكوم 25 17دمنهور 24 19بلطيم 24 19مطروح 23 17السلوم 22 18سيوة 25 15بورسعيد 26 18دمياط 25 19الزقازيق 25 17المنصورة 25 17الإسماعيلية 26 16السويس 25 18العريش 27 17رفح 25 17رأس سدر 26 17نخل 24 11نويبع 27 21طابا 26 18كاترين 19 09الطور 27 19شرم الشيخ 28 22الغردقة 29 20مرسى علم 28 22الفيوم 25 16بنى سويف 25 16المنيا 26 15أسيوط 26 15سوهاج 27 16قنا 27 17الأقصر 28 17أسوان 28 18ادفو 28 19أبوسمبل 28 19الوادي الجديد 28 16شلاتين 28 22أبو رماد 28 24حلايب 29 25رأس حدربة 29 24