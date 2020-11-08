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مصر

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على السواحل الشمالية خفيفة بالقاهرة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:04 م
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الإثنين، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والرياح المعتدلة تنشط غربا.. فيما يسود طقس معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وليلا، يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية، فتتساقط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، تكون متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، فيما تتساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق من الغربية والمنوفية والشرقية.

كما تتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية والسلوم ومطروح).. فيما تكون الأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 25 16
الإسكندرية 24 19
وادي النطرون 25 18
طنطا 25 17
شبين الكوم 25 17
دمنهور 24 19
بلطيم 24 19
مطروح 23 17
السلوم 22 18
سيوة 25 15
بورسعيد 26 18
دمياط 25 19
الزقازيق 25 17
المنصورة 25 17
الإسماعيلية 26 16
السويس 25 18
العريش 27 17
رفح 25 17
رأس سدر 26 17
نخل 24 11
نويبع 27 21
طابا 26 18
كاترين 19 09
الطور 27 19
شرم الشيخ 28 22
الغردقة 29 20
مرسى علم 28 22
الفيوم 25 16
بنى سويف 25 16
المنيا 26 15
أسيوط 26 15
سوهاج 27 16
قنا 27 17
الأقصر 28 17
أسوان 28 18
ادفو 28 19
أبوسمبل 28 19
الوادي الجديد 28 16
شلاتين 28 22
أبو رماد 28 24
حلايب 29 25
رأس حدربة 29 24

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