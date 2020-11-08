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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سنغافورة: من المستبعد انتعاش اقتصادنا بصورة قوية قريبًا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:23 م
لي هسين لونج
لي هسين لونج
وكالات
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ذكر رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونج، أن اقتصاد بلاده من المستبعد أن ينتعش بصورة قوية قريبًا جدا"، حيث تواجه أسواق التصدير الرئيسية في أوروبا وأمريكا تفشيًا جديدًا لفيروس كورونا، طبقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وعلى الرغم من أن الكثير من القطاعات تظهر تحسنا منذ تخفيف إجراءات الإغلاق، فإن بعض القطاعات مثل الطيران والنقل والسياحة من المحتمل أن تبقى "متوقفة" لبعض الوقت بسبب الموجة الثانية من الفيروس في أجزاء أخرى في العالم، طبقا لما ذكره رئيس الوزارء في خطاب ألقاه أمام أعضاء حزبه الحاكم اليوم الأحد.

وتابع أنه بالنسبة لسنغافورة، فإن الحكومة تحتاج إلى أن تحقق توازنًا في تخفيف القيود، حيث إن ذلك يؤدي إلى مخاطر ارتفاع حالات الإصابة مرة أخرى.

وأضاف "لا يمكننا ببساطة أن نخفف القيود الحالية، وآمل أن تبقى حالات الإصابة بالفيروس منخفضة".

يذكر أن اقتصاد الدولة الجزيرة قد انكمش بنسبة 7% في الربع الثالث من العام، مقارنة بما كان عليه قبل عام وقفز إجمالي معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ عام 2004.

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