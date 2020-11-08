فرج عامر يثمن المشاركة الكبيرة لجماهير شمال سيناء في الانتخابات



تجدر الإشارة إلى أن اللجان الانتخابية بشمال سيناء، شهدت حضورًا لافتًا للسيدات البدويات من عشائر القبائل وتزاحمت السيدات بأعداد كبيرة أمام مقرات اللجان فى انتظار دورهن للإدلاء بأصواتهن.



وفى شمال سيناء، يصوت الناخبون، لاختيار 7 نواب، منهم 5 "قائمة"، ونائبان "فردى"، من بين 31 مرشحا "فرديا"، بدائرتين، تضمان 83 لجنة فرعية، يشرف عليها 30 مركزا انتخابيًا.



وتجرى انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لليوم الثانى على التوالى لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.



وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون، فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا "فردى".



فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتين بدمياط، ونائبين من دائرة واحدة بالسويس، ونائبين من دائرتين ببورسعيد، ونائبين من دائرتين بشمال سيناء، ونائبين من دائرتين بجنوب سيناء.



وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى "الوطنية من أجل مصر"، و"أبناء مصر"، بواقع:



• 100 مقعد بالدائرة الأولى، "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"



• 42 مقعدًا بالدائرة الثانية، "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".



ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.

وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التحية والتقدير لجماهير وأهالي محافظة شمال سيناء بجميع مدنها ومراكزها وقراها لمشاركتهم الإيجابية والفعالة لليوم الثانى فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.واعتبر "عامر" فى بيان أصدره، اليوم، أن ما شهدته اللجان الانتخابية بمدن ومراكز شمال سيناء من إقبال الناخبين بكثافة على مقرات اللجان للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، بمثابة دليل قاطع على استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية داخل محافظة شمال سيناء، وأيضًا دليل قاطع على وطنية أهالينا الأبطال بمحافظة شمال سيناء وحرصهم على ممارسة حقوقهم الدستورية والسياسية فى أروع صورها.