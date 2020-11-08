انتشال جثة سائق «توك توك» سقط في «بحر توما المالح» بالمحلة

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى جثة سائق "توك توك"، اليوم الأحد، عثر عليه فى البحر المالح بعزبة توما، التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثورهم على جثة لشخص مجهول الهوية غارق، نتيجة سقوطه بـ"التوك توك" فى البحر المالح.وانتقلت قوة من مباحث قسم ثان إلى مكان الواقعة، ولم يتم تحديد هوية جثة السائق، ولا يوجد معه أى بيانات شخصية، وجرى نقلها لمستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها.