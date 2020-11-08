كاتب «أوراق قطر»: المحادثات مع «الأزهر» مهمة بعد انتقاده الشديد لتصريحات ماكرون

علق الكاتب الفرنسي المتخصص في شئون الشرق الأوسط، والذي أصدر كتاب "أوراق قطر"، "جورج مالبرونو"، على الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم للقاهرة، والتي جاءت في أعقاب أزمة تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أساء فيها إلى الدين الإسلامي، ما أثار غضب واستياء العالمين العربي والإسلامي.وقال "مالبرونو"، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، إن الأمر سيستغرق أكثر من زيارة يقوم بها "لودريان" للقاهرة لتهدئة الخلافات التي نشأت بين فرنسا والعالمين العربي والإسلامي في الأسابيع الأخيرة.وأشار الكاتب الفرنسي، إلى أن البعض يقترح إرسال شخصية، مثل وزير الخارجية الفرنسي الأسبق هوبير فيدرين، إلى الشرق الأوسط وآسيا لتهدئة الأمور.وأضاف: "سيعارض جان إيف لودريان مثل هذه المهمة الموكلة إلى فيدرين"، لافتًا إلى أهمية المحادثات التي سيجريها الوزير الفرنسي في القاهرة مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، بعد انتقاده الشديد لتصريحات الرئيس ماكرون.وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن بلاده تدافع عن الحريات الدينية وتحارب التطرف، مثمنًا جهود الحكومة المصرية في مكافحة الإرهاب.وصرح "لودريان"، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري ظهر اليوم: "نحترم الدين الإسلامي والمسلمون جزء من فرنسا ونحن نحارب التطرف"، مشددًا: "علاقاتنا مع مصر استراتيجية ومهمة".