«قفلة ودومنة».. مفردات الوعيد فى الحارة المصرية

مات الكلام

كده الناهية

كده جابت ٱخرها

خلصانة

خلصانة بشياكة

قفلة ودومنة، هى عبارة لها معنيين أما المعنى الأول فهو معنى مباشر ينطق به لاعبو الدومينو على المقهى حين تنتهى اللعبة لأحد الفريقين، أما المعنى غير المباشر فهو أعمق ودوما ما يأتي وقت الغضب بعد استنفاذ جميع الحلول، بين المتخاصمين فيقول أحدهم كده قفلة ودومنة، أو كده قفلت زى قفلة الدومنة، أى لا يوجد لها حل وهذا يعنى أن التفاوض انتهى وسيتحول الأمر إلى الشجار أو إلى التقاضى بين الفريقين بين أروقة المحاكم، والحقيقة أن هناك عبارات أخرى توازى هذه العبارة فيما يخص وصول الأمور إلى طريق مسدود، ومنها:ويتضح من العبارة المكونة من كلمتين أن الأخذ والعطاء فى الكلام ولى بغير رجعة وأن الآتي سيكون أفعال وليس أقوال، وهى عبارة مشحونة بالغضب، الذى لا يحمد عقباه.وهى عبارة تجرى فى السياق ذاته وتنبئ بشر قادم بعد تأزم المشكلة وانتهاء مرحلة الحلول.كده جابت ضلفهافى هذه العبارة تشبيه للمشكلة بالبيت الذى أغلقت أبوابه إلى الأبد، وفى العبارة أيضا تهديد ووعيد.والمقصود بهذه العبارة أننا وصلنا لٱخر الطريق ولن يكون هناك رجوع.هى مفردة واحدة تحمل فى طياتها الكثير من التهديد والوعيد. يقولها الخصم لخصمه الذى كانت على علاقة سوية فى السابق، مثل شركاء الزواج أو شركاء التجارة.وهى عبارة انتقلت من الحارة إلى السينما على لسان الفنان أحمد مكى فى مسلسله الممتد إلى عدة أجزاء الكبير قوى، فانتشرت العبارة ونالت شهرة أوسع داخل الحوارى المصرية، ومعناها أن الأمر قد انتهى وعلى الخصم أن ينتظر عقابه الذى لن يكون مصحوبا بغشم بل سيكون فيه من الدهاء ما فيه، وبعد انتشار العبارة فى الدراما تم تحريفها بعبارة خلصانة وعليها عمود خرسانة وهذا ما جاء عبر فيسبوك بين فئات الشباب فى الأوساط الشعبية داخل المجتمع المصرى.عموما كلها عبارات توحى بالوحيد نتيجة انتهاء الوصول إلى حلول سلمية.