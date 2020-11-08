تطورات الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى بعد إصابتها بكورونا

استقرت الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى نسبيا، خلال الساعات الماضية، بعد تدهور حالتها خلال الأيام الماضية على خلفية إصابتها بفيروس كورونا ونقلها للمستشفى، وتتواصل نقابة المهن التمثيلية مع أسرتها للاطمئنان المباشر على الحالة ومتابعة التطورات.يأتي ذلك بعد شائعات وفاتها، أمس، وانتشار الخبر بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخروج الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، ليؤكد أنها مجرد شائعة وأن الفنانة نشوى بخير وما زالت بمستشفى العزل بالعجوزة.وكتب فهمي، عبر حسابه على"فيس بوك": "نشوى مصطفى بخير ومافيش أى حاجة وهتقوم بالسلامة إن شاء الله خلال أيام، وبلاش إشاعات كاذبة، المصدر الوحيد هى نفسها وأسرتها ونقابة المهن التمثيلية، وغير هذا كذب من ناس مغرضة نشوى زى الفل بإذن الله".