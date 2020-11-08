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فن

«بالتسجيل الصوتى».. هانى مهنى يحسم جدل «ثلاثى المهرجانات»: هنادى اللى عزمتهم

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:09 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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أثارت واقعة وجود حمو بيكا وشاكوش وعمر كمال، الجدل في الوسط الفني بعدما استنكرت نقابة المهن الموسيقية وجودهم في فرح هنادي مهنا ابنه الموسيقار الكبير هاني مهنا.

ومن جهته أوضح الموسيقار هاني مهنا، خلال تسجيل صوتي، أنه سأل ابنته هنادي وتأكد من دعوة ابنته لهم، منكرًا أن يكون منظم حفل الزفاف له علاقة بالأمر وقام بدعوتهم.

قال هاني مهنا نصًا:« مش معقول أدعي فنانين ليهم قيمة وقامة فنية، بالإضافة لصفوة المجتمع وأولاد مبارك علاء وجمال مبارك وأعزم حمو بيكا وشاكوش هذا لا يعقل، ولكن تأكدت، منذ قليل من جانب ابنتي هنادي أنها هي من قامت بدعوتهم، وهي لا تدرك أن هذا له أثر سلبي في النقابة الخاصة بـ المهن الموسيقية، ولا تدرك المشاكل الخاصة بينهم وبين النقابة، وبحسن نية لا أكثر، ومن واقع الفضول لا أكثر ولا أقل».

وأضاف: «أنا ما أعرفش حمو بيكا شخصيًا، ودخلوا خلسة على المسرح من الخلف، فمن قمتُ بدعوتهم لهم قيمة فنية تامر حسني، مدحت صالح، بوسي، محمود الليثي، ولا يمكن أن أعزم حمو بيكا ولا أقلل منه كشخص بل لا يقوم بالغناء، وألوم على النقابة لاستعجالها في الرد دون التواصل معي والتأكد».
جار تحميل التسجيل الصوتي.

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