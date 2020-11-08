العراق يسجل 18 إصابة جديدة بكورونا

أعلن مصدر طبي عراقي، اليوم الأحد، تسجيل 18 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية،في محافظة ذي قار، بجنوب شرق العراق.وقال المصدر- في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية- إن "محافظة ذي قار سجلت 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة في عموم المنطقة، خلال الـ24 ساعة الماضية".وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس السبت، أنه تم تسجيل 2880 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.