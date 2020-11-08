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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«التنمية المحلية»: مشاركة «ملفتة» للمرأة في انتخابات النواب

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:59 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
أحمد أبو المحاسن
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أشاد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمشاركة المرأة المصرية بشكل لافت للأنظار في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2020 في الـ13 محافظة والمشاركة الإيجابية للشباب وكبار السن، خاصة أن المحافظات تواصل جهودها لتوفير سبل الراحة للمواطنين للتيسير عليه للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال متابعة غرفة عمليات الوزارة، أنه تم التنسيق مع المحافظات الـ13 لتوفير فرق شبابية في المراكز والمدن والقرى لتوجيه وإرشاد الناخبين وتوعيتهم بالمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم بكل حرية مع المحافظة على التباعد الاجتماعي بين الناخبين للمساهمة في خروج هذا العرس الديمقراطي بالصورة اللائقة.

وحث اللواء محمود شعراوي، مواطني محافظات المرحلة الثانية في الانتخابات البرلمانية الذين لم يدلوا بأصواتهم بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على الجميع وأن المواطن يجب أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وحتى يكتمل الاستحقاق الدستوري.

وفُتحت لجان التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أمام المواطنين في 13 محافظة، باليوم الثاني الأحد، من التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم الأحد، لاستقبال 31 مليون ناخب.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

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