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مصر

«الهجرة»: 26 درسا لأبناء المصريين بالخارج ضمن «اتكلم مصري»

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:59 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
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قالت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها أطلقت مبادرة "اتكلم مصري" لإتاحة الفرصة للشباب لاكتشاف وطنهم الأم مصر والتحديات التي تواجهها، كون أبناء الجيلين الثاني والثالث هم سفراؤنا بالخارج الذين يجب أن يكونوا على بينة من الأمر بعيدًا عن المعلومات المغلوطة المتداولة في الإعلام الخارجي.

وأوضحت الوزارة، خلال تقرير لها بالعدد الثاني والعشرون من مجلتها الشهرية"مصر معاك،" أنها وضعت رؤية تستهدف من خلالها مبادرة "اتكلم مصري" ترسيخ مفهوم الهوية المصرية في أبناء مصر بالخارج من خلال تعليم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين بالخارج، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى، وتتعاون وزارة الهجرة في هذا تنفيذ هذا البرنامج مع كل من دار نهضة مصر وشركة برانديريا.

وأكدت الوزارة أنها تابعت تنفيذ هذه الرؤية وفقًا لعدد من المحاور كاللغة المستخدمة، حيث إن مهمة اللغة تشمل نطاقا ونظاما أوسع يتمثل في وظيفة "اللغة" و"الكفاءة اللغوية" و"الأداء اللغوي"، ولغتنا العربية متعددة المستويات بثرائها اللغوي، وبما أن كثيرين من شباب المغتربين تتفاوت لديهم مستويات الدافع اللغوي، فسوف يتناغم برنامج تنفيذ المبادرة بمزيج من لغة "عامية المثقفين" و"عامية المتنورين" ليكون هذا التنوع بمثابة البوتقة التي تنصهر فيها لغة الحوار كلغة أجنبية وكلغة ثانية.

وأشارت إلى أن المحور الثاني يتمثل في لغة الحوار، حيث يتميز البرنامج بتنوع تقديم عامية المثقفينالعامية المصرية، فيما يتمثل المحور الثالث في الموضوعات وعناوينها.

وأوضحت أن نماذج البرنامج التي تحتوي على عينة من 20 درسا متفاوتة المستويات، وتشمل الموضوعات التالية (احتفال السفارة بيوم وطني، معسكر وزارة الهجرة، معرض المنتجات المصرية، ألبوم الصور، فرصة سعيدة في الطائرة، أهلا وسهلا نورت مصر، سفرة دايمة، ملتقيات الجيل الثاني والثالث، أكاديمية ناصر والصاعقة، مجمع الأديان وخان الخليلي، الهرم والنيل، الإسكندرية والعلمين، العاصمة والجلالة، أكتوبر-الممر، كلية الشرطة والتنورةن خدمات أونلاين، أكل الشارع وهدايا، الأزهر والكنيسة، المتحف المصري، سهرة رمضانية: إفطار وسحور.

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