رئيس وزراء إثيوبيا يقيل وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش

أعلن أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، إقالة وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش، وذلك على خلفية الإضرابات وبوادر الحرب الأهلية في تيغراي، إحدى المدن الإثيوبية.





وقال أبي، على تويتر، إن "العناصر الإجرامية لا يمكنها الإفلات من القانون تحت غطاء السعي للمصالحة والدعوة للحوار".





واعتمد البرلمان الإثيوبي في تصويت السبت خطة إقالة المجلس والحكومة المحليين في منطقة تيغراي، وذلك بعد أيام قليلة على عملية للجيش الإثيوبي في الإقليم الواقع شمالا، والذي يهدد بالانفصال.





ويخشى من تحول خلافات مستمرة بين المنطقة وأديس أبابا إلى حرب أهلية بعد إرسال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قوات فيدرالية إلى الإقليم.