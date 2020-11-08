اعتقال 10 متظاهرين خلال مسيرة احتجاج في بيلاروسيا

اعتقلت قوات الأمن في بيلاروسيا، اليوم الأحد، 10 متظاهرين خلال مسيرة احتجاج في العاصمة مينسك للمطالبة برحيل الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ووقف العنف وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن شهود عيان قولهم "إن المشاركين في المسيرة بدأوا بالتجمع في ميدان الحرية وسط المدينة، عندما وصلت العناصر الأمنية إلى المكان وشرعت في احتجاز المتظاهرين".وكانت الشرطة البيلاروسية قد احتجزت، أمس السبت، عشرات المحتجين أثناء مسيرة احتجاجية للأطباء في مينسك.وتشهد بيلاروسيا احتجاجات شبه يومية بدأت في أغسطس الماضي بعد إعلان فوز ألكسندر لوكاشينكو برئاسة البلاد للمرة السادسة على التوالي في انتخابات وصفت المعارضة نتائجها بـ"المزورة".