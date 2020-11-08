852 حالة إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة في ماليزيا

سجلت ماليزيا 852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى ظهر اليوم، مما يرفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 40 ألفا و209، من بين ذلك 11 ألفا و689 حالة نشطة، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم الأحد.وقال مدير عام وزارة الصحة، نور هاشم عبد الله إن معظم الحالات تم تسجيلها في ولاية صباح (524 حالة أو 5ر61% من إجمالي الحالات).وسجل مركز الاستعداد للأزمات والاستجابة لها في البلاد أربع حالات وفاة حتى ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، مما يرفع إجمالي حالات الوفاة في مختلف أنحاء البلاد إلى 286 حالة (7ر0% من إجمالي الحالات).