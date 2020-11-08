إقبال كثيف على لجان الاقتراع بمسقط رأس مرتضى منصور

شهدت لجان الاقتراع بدائرة ميت غمر، إقبالا كثيفا من الناخبين، في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب، وانتظمت الطوابير أمام لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.وشهدت مدرسة بشالوش الثانوية المشتركة مسقط رأس المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إقبالا كثيفا من الناخبين على اللجان للمشاركة والإدلاء بأصواتهم.وأوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن الغرفة الرئيسية تم تشكيلها من أعضاء من كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وقطاعات المرافق، ومرفق الإسعاف والحماية المدنية ومديرو الإدارات المعنية بالمحافظة.وقال محافظ الدقهلية إن هناك تنسيق وتعاون كامل مع الأجهزة الأمنية وكافة الأجهزة التنفيذية لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، مشيرا إلى أنه تم أيضا تشكيل غرف عمليات على مستوى كافة الوحدات المحلية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية.وأضاف محافظ الدقهلية أن عدد اللجان العامة بالمحافظة يبلغ 10 لجان عامة، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 699 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 1426 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و352 ألف و87 ناخبا على مستوى المحافظة لهم حق التصويت.