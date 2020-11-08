السيدات تتصدر المشهد في ساعات الذروة بمدرسة التوفيقية

تصدرت السيدات المشهد أمام مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بشبرا مصر التابعة لمحافظة القاهرة في ساعات الذروة، للإدلاء بأصواتهن الانتخابية في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية لعام 2020.وتوافد عشرات السيدات على اللجان وسط إجراءات أمنية مشددة، علاوة على الإجراءات الوقائية اللازمة والالتزام باتخاذ مسافات اجتماعية آمنة وارتداء الكمامات.انطلقت صباح اليوم السبت عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، وتجرى الانتخابات في 13 محافظة وهي القاهرة، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالحكومة لإجراء عملية الاقتراع وإتمامها على أكمل وجه، ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائي عليها.