رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 نوفمبر 2020 الموافق 22 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيدات تتصدر المشهد في ساعات الذروة بمدرسة التوفيقية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:51 م
السيدات
السيدات
آية سالم
طباعة
تصدرت السيدات المشهد أمام مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بشبرا مصر التابعة لمحافظة القاهرة في ساعات الذروة، للإدلاء بأصواتهن الانتخابية في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية لعام 2020.

وتوافد عشرات السيدات على اللجان وسط إجراءات أمنية مشددة، علاوة على الإجراءات الوقائية اللازمة والالتزام باتخاذ مسافات اجتماعية آمنة وارتداء الكمامات.

انطلقت صباح اليوم السبت عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، وتجرى الانتخابات في 13 محافظة وهي القاهرة، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالحكومة لإجراء عملية الاقتراع وإتمامها على أكمل وجه، ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائي عليها.
السيدات
السيدات

موضوعات متعلقة

شقيق طالبة أسوان المقتولة: «القاتل اتقدملها 3 مرات واترفض»

حقيقة وفاة الفنانة نشوى مصطفى

«CNN» تعلن «بايدن» رئيسًا لأمريكا

خفيفة على القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار في مصر

الصور

image description

محافظ أسيوط يعتمد خرائط المخطط الاستراتيجي لمدينة أبنوب

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال محور الهضبة الغربية والطريق الدائري

image description

محافظ دمياط: لا مشاكل في أول أيام انتخابات «النواب»

image description

أسيوط تحتفل بتجليس الأنبا لوكاس الـ 34 بالمطرانية

image description

الجيزة تدفع بسيارات مجهزة لشفط مياه الأمطار

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: القاهرة والإسكندرية والجيزة الأعلى إصابة بكورونا

خفيفة على القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار في مصر

كيف استعدت مصر لموجة كورونا الثانية؟.. وزيرة الصحة تجيب

رئيس وزراء إثيوبيا يقيل وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

«C News»: طرح أقنعة قماشية «قاتلة للفيروسات» في فرنسا

مواعيد القطارات اليوم الأحد 8-11-2020

عرض لبناني عبر «يوتيوب» لدعم ترميم مسارح متضررة من انفجار بيروت

الجزائر: فرضية العمل الإجرامى غير مستبعدة وراء حرائق الغابات

أيام زمان

«هى ساعتك السودة كام».. حكايات الغيرة بين إسماعيل ياسين وزوجته

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

«آه يابوى».. سر الكلمة التى اشتهرت بها زوزو الحكيم

«حلم بأن فؤاد سيكون ملكًا على مصر» سر أول وجه على الجنيه المصرى

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك أنت (3)
ماجد حبته
التصويت المبكر.. والنتيجة المتأخرة
د.أحمد الخميسى
روبرت فيسك.. وداعًا
بسنت حسن
سيدة نساء الشرق
المزيد

الثقافة

أسماء القائمة القصيرة لفرع الشعر في جائزة أتيليه «ضي»

أسماء القائمة القصيرة لفرع القصة بجائزة أتيليه «ضي»

«قصر الأميرة خديجة» يحتفل بمرور عام على افتتاحه

افتتاح معرض «جمال الصين بريشة مصرية» بالهناجر (صور)