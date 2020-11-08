وزيرة الصحة تحذر من خطورة المعاملات الورقية فى نقل «كورونا»

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ضرورة تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني، وتجنب ملامسة النقود والحفاظ باستمرار على نظافة الأيدي وعدم ترك الكمامات على الأسطح والتخلص منها بشكل آمن.وشددت على ضرورة التزام كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الالتزام بتناول الأدوية الخاصة بهم، مع الحفاظ على الوجبات الصحية وعدم مشاركة الآخرين في الطعام وأدواته.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منذ قليل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية"، حول آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية لـ"كوفيد-19"، ومؤشرات الإصابة في مصر مقارنة بدول العالم، وأعلى المحافظات من حيث نسبة الإصابة، والبروتوكول العلاجي الجديد.