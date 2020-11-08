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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيس وزراء فلسطين يدعو بايدن لتبنى مسار سياسى على أساس حل الدولتين

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:15 م
محمد اشتية
محمد اشتية
وكالات
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دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الأحد، إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى تبني مسار سياسي على أساس حل الدولتين.

وكتب أشتية، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نأمل من الإدارة الأمريكية الجديدة العمل على مسار سياسي جدي على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين".

وهنأ أشتية بايدن ونائبته المنتخبة كمالا هاريس بالفوز بالانتخابات الأمريكية، معربا عن الأمل من الإدارة الجديدة "الاعتراف بفلسطين وأن يكون الموضوع الفلسطيني على أجندة أولوياتها".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الرئيس محمود عباس "خير شريك لأي مسار سياسي قد يصل إلى حل" فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم، هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس جو بايدن بفوزه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ونائبته المنتخبة كمالا هاريس.

وأعرب عباس، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن تطلعه للعمل مع بايدن وإدارته "من أجل تعزيز العلاقات الفلسطينية الأمريكية وتحقيق الحرية والاستقلال والعدالة والكرامة للشعب الفلسطيني".

كما أعرب عباس عن تطلعه للعمل مع الرئيس الأمريكي الجديد "من أجل السلام والاستقرار والأمن للجميع في منطقتنا والعالم".

وكانت السلطة الفلسطينية قاطعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ نهاية 2017 عقب إعلانه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما رفضت أي تعاط مع خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن".

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