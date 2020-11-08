الهنود يحتفلون بانتخاب «ابنتهم» نائبة للرئيس الأمريكي

أطلق هنود الألعاب النارية، اليوم الأحد، وأقاموا صلوات شكر لانتخاب كامالا هاريس نائبة للرئيس الأمريكي الجديد، ووصفوا انتخابها بأنه لحظة فخر للأمريكيين من أصل هندي.ودخلت هاريس، المولودة لأم هندية وأب من جامايكا هاجر كل منهما إلى الولايات المتحدة للدراسة، التاريخ عندما صارت أول امرأة تفوز في انتخابات بثاني أكبر منصب أمريكي.وفي قرية أجدادها في جنوب الهند، التي تبعد نحو 8000 كيلومتر عن العاصمة الأمريكية واشنطن، رفع أطفال صورا لهاريس، بينما تجمع الناس في معبد هندوسي لشكر الآلهة على الفوز الذي حققته مع الرئيس المنتخب جو بايدن.وغمر كهنة المعبد في قرية تولاسندرابورام المعبود المحلي باللبن وأدوا صلاة.ورسمت نسوة جداريات في باحة المعبد وعزف موسيقيون مقطوعات تقليدية.وقال آر كاماراج، وهو وزير في حكومة ولاية تاميل نادو في جنوب الهند، شارك في الاحتفال: "هناك الآن امرأة جذورها في هذه القرية الصغيرة تشغل أحد أرفع المناصب في الولايات المتحدة.. هذه لحظة فخر".وكثيرا ما روت هاريس، التي زارت القرية عندما كانت في الخامسة، ذكرياتها عن سيرها مع جدها لأمها على الشاطئ في مدينة تشيناي الجنوبية خلال الرحلات السنوية من الولايات المتحدة إلى الهند.وقالت هاريس، في خطاب عام 2018، إن حواراتها مع جدها تركت أثرا عميقا على شخصيتها.وظلت هاريس على اتصال وثيق بأسرتها في الهند، وقال خالها إنه يعتزم حضور مراسم تنصيبها في يناير المقبل.