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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

3 حالات وفاة و538 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:47 م
إصابات كورونا بالكويت
إصابات كورونا بالكويت
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سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، 3 حالات وفاة، و538 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 811 حالة، وعدد المصابين إلى 131 ألفا و743 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، إضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أن 121 حالة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة.. مشيرا إلى أنه تم اجراء 5105 مسحات مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المسحات 965 ألفا و830 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

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