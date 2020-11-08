التشيك تسجل 7722 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت جمهورية التشيك 7722 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، وهو أقل رقم يتم تسجيله في الأسبوع الماضي، طبقا لما ذكره "راديو براغ" التشيكي، اليوم الأحد.ويتلقى أكثر من 8280 شخصا العلاج في المستشفيات جراء إصابتهم بالفيروس، من بينهم 1200 شخص في حالة خطيرة.وبلغت حصيلة الوفيات الآن في التشيك 4681، فيما تم تسجيل ألف حالة وفاة هذا الأسبوع وحده.ويبلغ عدد المصابين حاليا في البلاد أكثر من 168 ألف شخص.