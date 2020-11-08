دورة تدريبية لعضوات الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام بالجامعة العربية

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، عن قيام الأمانة العامة للجامعة بعقد الدورة التدريبية الأولى لبناء قدرات عضوات الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام في مجال التفاوض والوساطة بالتعاون مع مؤسسة (Clingendael) للتدريب، وذلك في إطار المشروع المشترك حول المرأة والسلم والأمن بين الأمانة العامة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.وتأتي الدورة تعزيزا لقدرات أعضاء شبكة وسيطات السلام، والتي أنشئت حديثا تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8519 في دورته العادية رقم 153 بشأن إنشاء الشبكة العربية لوسيطات السلام وإطلاقها على المستوى الإقليمي والدولي كإحدى آليات لجنة المرأة العربية ومؤسسة (Clingendael)، وهي مؤسسة هولندية مستقلة للشؤون الدولية تهدف إلى بناء قدرات وتعزيز الحكومات والشركات والمجتمع المدني من أجل المساهمة في عالم آمن ومستدام وعادل.وافتتحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية الدورة الأولى من التدريب عبر المنصة الرقمية، والذي شاركت فيه سفيرات من دول (مصر، البحرين، ليبيا، العراق، المغرب، فلسطين، لبنان، اليمن، الجزائر، الكويت، موريتانيا، وتونس)، حيث أن هذا التدريب رفيع المستوى قد صمم خصيصا لعضوات الشبكة من السفيرات، والذي يمتد على مدار 4 أسابيع من 27 أكتوبر الماضي وحتى 18 نوفمبر الجاري.ويركز التدريب على استراتيجيات الوساطة والتفاوض الناجحة والدور المهم للمرأة في عمليات التفاوض والوساطة.