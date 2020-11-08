3 وفيات و549 إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة و549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأضافت الكيلة- في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن 444 حالة تماثلت للشفاء، لتبلغ نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.وحول الوضع الصحي للمصابين، أشارت إلى أن 40 مريضا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى تم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.