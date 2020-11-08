«التنمية المحلية»: توافد الناخبين بكثافة على لجان الاقتراع بمحافظات المرحلة الثانية

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية، توافد الناخبين بكثافة على اللجان الانتخابية في المحافظات الـ 13 مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين وإرتداء الناخبين للكمامات الواقية أثناء الإدلاء بالأصوات.وأوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه تم التأكيد على محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين واستمرار عمليات التطهير والتعقيم على مدار اليوم وإزالة أية إشغالات واستمرار حملات النظافة في محيط اللجان وتوفير أماكن لائقة لاستقبال المواطنين.وانطلقت انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب في الداخل، على مدار يومين بدءًا من صباح أمس، وتنتهي مساء اليوم، في 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.