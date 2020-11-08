كمامات وإقبال من السيدات وكبار السن على لجان دمياط

تزايد الإقبال ظهر اليوم الأحد، على لجان الاقتراع بمحافظة دمياط، حيث ظهرت السيدات وكبار السن في طوابير أمام اللجان الانتخابية.كما تم توزيع كمامات ومواد تعقيم على الناخبين أمام اللجان.ومن جانبها تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام سير العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ والتي تجرى بعدد ٣٣٨ لجنة فرعية بمراكز ومدن المحافظة.وقد اطمئنت الدكتورة منال عوض على انتظام سير عملية التصويت وتطبيق كافة الإجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما أكدت محافظ دمياط أن كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة قد قامت بتوفير كافة اللوجستيات المطلوبة لخلق مناخ آمن للناخبين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم.