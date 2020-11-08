«100 مليون صحة» داخل لجان انتخابات «النواب» بالغربية (صور)

حرصت الحملة الرئاسية "100 مليون صحة" لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، على التواجد أمام اللجان الانتخابية بمحافظة الغربية، وخاصة مركز زفتي، وذلك لحث المواطنين على الاطمئنان على أنفسهم بعد الإدلاء بأصواتهم.وأكدت فاطمة محمد، أحد القائمين على الحملة وعضو فريق الحملة بأحد لجان مركز ومدينة زفتى، أن الحملة فضلت التواجد داخل مقر اللجان حيث تواجد مكثف للناخبين مما يساعد الناس في مقابلة الحملة دون ضغوط أو كسل لأنهم سيتواجدون بطبيعة الحال داخل اللجنة.وتفقد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، الحملة بلجنة مدرسة قاسم أمين، خلال تفقده سير العمليات الانتخابية بلجان مركز زفتي، لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية في لجان الانتخابات في المحافظة في الموعد المحدد.ودعا المحافظ المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات والإدلاء برأيهم واختيار المرشح الأفضل، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في اللجان وحولها حرصًا على صحة المواطنين والقائمين على العملية الانتخابية.وتُجرى انتخابات مجلس النواب في 661 مقرًا انتخابيًا يضمون 1159 لجنة انتخابية، وبلغ من عدد الذين لهم حق التصويت في الانتخابات في محافظة الغربية 3 ملايين و450 ألفًا و331 ناخبًا وناخبة.