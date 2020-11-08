رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 نوفمبر 2020 الموافق 22 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«100 مليون صحة» داخل لجان انتخابات «النواب» بالغربية (صور)

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:32 م
لجان الغربية
لجان الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
حرصت الحملة الرئاسية "100 مليون صحة" لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، على التواجد أمام اللجان الانتخابية بمحافظة الغربية، وخاصة مركز زفتي، وذلك لحث المواطنين على الاطمئنان على أنفسهم بعد الإدلاء بأصواتهم.

وأكدت فاطمة محمد، أحد القائمين على الحملة وعضو فريق الحملة بأحد لجان مركز ومدينة زفتى، أن الحملة فضلت التواجد داخل مقر اللجان حيث تواجد مكثف للناخبين مما يساعد الناس في مقابلة الحملة دون ضغوط أو كسل لأنهم سيتواجدون بطبيعة الحال داخل اللجنة.

وتفقد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، الحملة بلجنة مدرسة قاسم أمين، خلال تفقده سير العمليات الانتخابية بلجان مركز زفتي، لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية في لجان الانتخابات في المحافظة في الموعد المحدد.

ودعا المحافظ المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات والإدلاء برأيهم واختيار المرشح الأفضل، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في اللجان وحولها حرصًا على صحة المواطنين والقائمين على العملية الانتخابية.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب في 661 مقرًا انتخابيًا يضمون 1159 لجنة انتخابية، وبلغ من عدد الذين لهم حق التصويت في الانتخابات في محافظة الغربية 3 ملايين و450 ألفًا و331 ناخبًا وناخبة.

موضوعات متعلقة

آسر ياسين يكشف لـ«الدستور» حقيقة إصابته بكورونا

السجن 5 سنوات للزوج إذا منع زوجته وأبنائه من المشاركة في الانتخابات

كيف استعدت مصر لموجة كورونا الثانية؟.. وزيرة الصحة تجيب

إعدام نشأت عيضة «خط الصعيد» المحكوم عليه بـ269 سنة سجنًا

الصور

image description

محافظ أسيوط يعتمد خرائط المخطط الاستراتيجي لمدينة أبنوب

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال محور الهضبة الغربية والطريق الدائري

image description

محافظ دمياط: لا مشاكل في أول أيام انتخابات «النواب»

image description

أسيوط تحتفل بتجليس الأنبا لوكاس الـ 34 بالمطرانية

image description

الجيزة تدفع بسيارات مجهزة لشفط مياه الأمطار

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: القاهرة والإسكندرية والجيزة الأعلى إصابة بكورونا

خفيفة على القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار في مصر

كيف استعدت مصر لموجة كورونا الثانية؟.. وزيرة الصحة تجيب

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. الرابط وتفاصيل الحصول عليها

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

«C News»: طرح أقنعة قماشية «قاتلة للفيروسات» في فرنسا

مواعيد القطارات اليوم الأحد 8-11-2020

عرض لبناني عبر «يوتيوب» لدعم ترميم مسارح متضررة من انفجار بيروت

الجزائر: فرضية العمل الإجرامى غير مستبعدة وراء حرائق الغابات

أيام زمان

«هى ساعتك السودة كام».. حكايات الغيرة بين إسماعيل ياسين وزوجته

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

«آه يابوى».. سر الكلمة التى اشتهرت بها زوزو الحكيم

«حلم بأن فؤاد سيكون ملكًا على مصر» سر أول وجه على الجنيه المصرى

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك أنت (3)
ماجد حبته
التصويت المبكر.. والنتيجة المتأخرة
د.أحمد الخميسى
روبرت فيسك.. وداعًا
بسنت حسن
سيدة نساء الشرق
المزيد

الثقافة

أسماء القائمة القصيرة لفرع القصة بجائزة أتيليه «ضي»

«قصر الأميرة خديجة» يحتفل بمرور عام على افتتاحه

افتتاح معرض «جمال الصين بريشة مصرية» بالهناجر (صور)

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية