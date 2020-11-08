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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إقبال كبير على لجان فاطمة الزهراء بحدائق القبة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:30 م
النائب حسين أبو جاد
النائب حسين أبو جاد
عبدالله هشام
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شهدت لجان مدرسة فاطمة الزهراء بمنطقة الموليحة، في دائرة حدائق القبة، إقبالا كبيرا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.

وتباينت أعمار الناخبين الذين اصطفوا من خلال طوابير انتخابية أمام أبواب المدرسة للتمكن من الدخول للجان والإدلاء بأصواتهم.

وحرص المشاركين في عملية الاقتراع على الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19 من خلال ارتداء كمامات طبية والتباعد الاجتماعي.

وفتحت صباح أمس السبت، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وفي الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً لليوم الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

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