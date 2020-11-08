عرض الحلقة الأولى من «عهد الدم» الليلة

تبدأ شبكة قنوات «mbc» في تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، عرض أولى حلقات المسلسل الجديد «عهد الدم» بعد عرضه عبر منصة شاهد VIP بأشهر، حيث حقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة جدًا عالية عبر المنصة.وبدأت الجهة المنتجة الترويج للعمل الجديد وإطلاق بوستر جديد للعمل تدور أحداثه في إطار تراجيدي ويتكون من 10 حلقات."عهد الدم" من بطولة باسل خياط، نادين تحسين بك، رودني حداد، ندى أبو فرحات، آلان سعادة، علي منيمنة، فادي أبي سمرا، وسام فارس، رودريغ سليمان وغيرهم، وهو من تأليف إياد أبو الشامات، إخراج كريم الشناوي وإنتاج Eagle Films جمال سنان وMbc Studios.