محمد محيى يطرح أغنيته الجديدة «بعدنا»

طرح اليوم المطرب محمد محيى.. أغنيته الخامسة الجديدة "بعدنا" على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية من ألبومه الجديد"بتاع زمان".أغنية "بعدنا" من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد رحيم، وهى من إنتاج ميوزيك ريكوردز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".يذكر أن محمد محيى كان قد طرح من قبل أربع أغنيات هى "سهرانين" كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي.. و"فوضت أمرى" كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، توزيع محمد العشى، و"قلت أخونه" كلمات نور حمدى، وألحان كريم حمدى، توزيع فهد، و"قضية" كلمات رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، توزيع فهد.تقول كلمات أغنية "بعدنا":..بعدنا.. بعدنافي يوم ما اتواعدنا... بعدناوليلة معادنا بإيدنا..كسرنا قلوبنا وإيدناشموعنا طفيتها دموعناويومها.. وداعنا وجعنارجعنا ليوم ما ابتدينارضينا بألمنا..بعدنا.. بعدنا