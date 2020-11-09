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أماكن سياحية ترفع شعار «مرحبًا بك» خلال الشتاء (صور)

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:23 ص
أماكن سياحية الشتاء
أماكن سياحية الشتاء
شيماء دهب
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يأتي الشتاء بكل ما يحمله من رائحة المطر الجذابة والأجواء التي تجعلنا نركز فى كل مكان نذهب فيه إلى تفاصيل لم نأخذ بالنا منها في يوم من الأيام.

في السطور التالية نرصد بعض الأماكن السياحية التى تقول لك في فصل الشتاء: «مرحبًا بك».
بالي
بالي
بالي
تعتبر جزيرة بالي إحدى مقاطعات إندونسيا وتعتبر وجهة سياحية دولية يوجد فيها تكوين صخري بركاني يعد من أحد معالمها المهمة اسمه تاناه لوط وكذلك زسيمينياك، زأوبود، جبل باتور، وهي تعتبر من الجزر المقصودة خلال العام ولكن أفضل موعد للزيارة هو شهر يناير من كل عام، فالطقس الخاص بها مشمس ودافئ خلال فصل الشتاء.
مالديف
مالديف
مالديف
دولة تقع في قارة آسيا المحيط الهندي، وتعتبر من الوجهات السياحية خلال فصل الشتاء، وتقع جنوب غرب سريلانكا والهند، وتعتبر من الجزر الخلابة التى تمتلئ بالأماكن الطبيعية وتعتبر عوامل الجذب بها تمتع السائحين بالمزيد من الرياضات المائية الخاصة بها، كالغَطس والتنقل بين الجزر، ارتياد مطعم إيثا تحت الماء، رحلات الصيد، وركوب الغواصات.
النمسا
النمسا
النمسا
تعتبر النمسا من الدول الأوروبية الأكثر شعبيًا في الزيارات خلال فصل الشتاء حيث تعتبر وجهة سياحية للكثير من المسافرين القادمين من الشرق الأوسط، حيث تضم المروج الخضراء والبحيرات الصافية، وقمم الجبال المغطاة بالثلوج خاصة في فصل الشتاء، حيث الاسترخاء بالمنتزهات والمقاهي التى تضمها.
الإمارات
الإمارات
الإمارات

تعتبر من الدول السياحية التى يتم الاتجاه إليها خلال الشتاء حيث تواجد العديد من الأماكن السياحية والترفيهية هناك كما أن عاصمتها دبي تحمل المزيد من الأماكن الترفيهية التي يمكنك الاستمتاع بها خلال الزيارة ففي دبي تكثر مراكز التسوق، الضخمة والمنتزهات المذهلة وخور دبي.

وبالإمارات توجد رحلات سفاري صحراوية، وشاطئ جميرا، القرية العالمية، حديقة الحيوانات تحت الماء حيث طقسها الدافئ فتَتراوح درجة حرارتها بين 14 و24 درجة مئوية.
سويسرا
سويسرا
سويسرا

تعد واجهة مثالية للتزلج على الجليد حول العالم، حيث يحول الثلج جبال الألب إلى أرض العجائب، مما يستمتع بها السائح بالإضافة إلى تذزق الشيكولاته السويسرية وزيارة أسواق عيد الميلاد والتزلج على الكلاب في مغامرة مثيرة وتعد عوامل الجذب هناك زيورخ، وجنيف، لوسيرن، فيربير، بالإضافة إلى خوض المغامرات على ارتفاع ما يقارب الـ 3 آلاف متر عن سطح البحر.
ألمانيا
ألمانيا
ألمانيا
تعد من وجهات السياحية في فصل الشتاء، حيث إن شوارعها الشتوية هى مزار سياحي في حد ذاته كما أن شوارعها غالبًا ما يغطيها الأشجار ومعالمها السياحية البارزة، كما أنها مكان رائع لمن يعشقون الرياضة في الهواء الطلق، فمن أهم المقاصد السياحية في العاصمة برلين حديقة حيوان برلين، عمود النصر، برج برلين، متحف برلين الجديد.

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