زايد: فحص 26 مليون مواطن بالمبادرات الرئاسية.. وكورونا لن يعطلها

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استمرار العمل بالمبادرات الرئاسية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.وأضافت زايد في مؤتمر صحفي، أن مبادرة الرئيس للأمراض المزمنة فحصت 16 مليون مواطن مجانا، كما تم فحص 10 ملايين سيدة في مبادرة "صحة المرأة".وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن مبادرة التقزم والأنيميا قامت بفحص 2 مليون طالب، حتى الآن، كما تم الانتهاء من جميع قوائم الانتظار، رغم عزوف بعض المواطنين على التوجه للمستشفيات خوفا من كورونا، لكن تم التواصل معهم والقضاء على كل قوائم الانتظار.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي تعقده، الآن، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية"، حول آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية لـ"كوفيد-19".وتستعرض وزيرة الصحة خلال المؤتمر مؤشرات الإصابة في مصر مقارنة بدول العالم، وأعلى المحافظات من حيث نسبة الإصابة، والبروتوكول العلاجي الجديد.