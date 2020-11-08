أسرار رشاقة أشهر الفنانات





آيتن عامر

تحاول الفنانة آيتن عامر، اتباع نظام رجيم لإنقاص وزنها خصوصا بعد ولادتها لطفلها الثاني، ونشرت على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي نظامها الغذائي الذي تتبعه.

البعد عن السكريات

البعد عن النشويات

تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم

تناول كميات كبيرة من الخضروات



ليلى علوي

قالت الفنانة ليلى علوي في لقاء معها في أحد البرامج أنها تتبع نظام غذائي منذ فترات طويلة، حيث كانت تتبع هذه الخطوات:

الابتعاد عن الشوكولاتة.

شرب كمية كبيرة من الماء ما يعادل 8 أكواب من الماء يوميا.

تناول 5 وجبات خلال اليوم.

تناول الماء الدافئ مع شرائح الليمون والبرتقال على مدار اليوم.

تصغير حجم الطبق الذي تتناولين به الأطعمة حتى تلتزمي بعدد سعرات حرارية أقل.

المشي يوميًا لوقت يتراوح ما بين 30 و45 دقيقة.



رانيا يوسف

قالت الفنانة رانيا يوسف في لقاء لها في أحد البرامج التلفزيونية إنها تتبع نظام غذائي منذ فترات طويلة، حيث تتبع تلك الخطوات:

تهتم بوجبة الإفطار

النوم باكر

تتناول الطعام كل 3 ساعات مع كميات محدودة

تمارس الرياضة في الجيم يوميًا

شرب 4 لتر مياه على مدار اليوم.



شيرين رضا

تتمتع الفنانة شيرين رضا، بجسد مثالي وقوام ممشوق، الأمر الذي يثير الانتباه حولها، فدائمًا ما تظهر بشكل أنثوي خالي من الترهلات أو ما شابه.



وكانت أكدت أنها تتبع نظاما نباتيا، وتتجنب تناول اللحوم بكافة أنواعها، مع التقليل من تناول الجبن، مع شرب كميات كبيرة من الماء.



غادة عادل

أما الفنانة غادة عادل ففاجأت جمهورها بأنها لا تمارس الرياضة باستمرار، لكنها تحرص على الجري، الذي تعتبره أهم كثيرا من الذهاب للجيم، وتأكل ما تحب لكن بنسب قليلة جدا، ما يعطيها جسما ممشوقا وصحة وطاقة أفضل يدعمانها في حياتها الأسرية والمهنية. كثيرًا ما يكون الحصول على جسم رشيق أمرًا متعبًا وصعب المنال، إلا أن المشاهير والنجوم عادة ما يظهرن بأجساد شبه منحوتة ورشيقة للغاية، فما أسباب حصول الفنانات على رشاقة الأجساد، وما نصائحهن للنساء ليكن مثلهن:تحاول الفنانة آيتن عامر، اتباع نظام رجيم لإنقاص وزنها خصوصا بعد ولادتها لطفلها الثاني، ونشرت على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي نظامها الغذائي الذي تتبعه.البعد عن السكرياتالبعد عن النشوياتتناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليومتناول كميات كبيرة من الخضرواتقالت الفنانة ليلى علوي في لقاء معها في أحد البرامج أنها تتبع نظام غذائي منذ فترات طويلة، حيث كانت تتبع هذه الخطوات:الابتعاد عن الشوكولاتة.شرب كمية كبيرة من الماء ما يعادل 8 أكواب من الماء يوميا.تناول 5 وجبات خلال اليوم.تناول الماء الدافئ مع شرائح الليمون والبرتقال على مدار اليوم.تصغير حجم الطبق الذي تتناولين به الأطعمة حتى تلتزمي بعدد سعرات حرارية أقل.المشي يوميًا لوقت يتراوح ما بين 30 و45 دقيقة.قالت الفنانة رانيا يوسف في لقاء لها في أحد البرامج التلفزيونية إنها تتبع نظام غذائي منذ فترات طويلة، حيث تتبع تلك الخطوات:تهتم بوجبة الإفطارالنوم باكرتتناول الطعام كل 3 ساعات مع كميات محدودةتمارس الرياضة في الجيم يوميًاشرب 4 لتر مياه على مدار اليوم.تتمتع الفنانة شيرين رضا، بجسد مثالي وقوام ممشوق، الأمر الذي يثير الانتباه حولها، فدائمًا ما تظهر بشكل أنثوي خالي من الترهلات أو ما شابه.وكانت أكدت أنها تتبع نظاما نباتيا، وتتجنب تناول اللحوم بكافة أنواعها، مع التقليل من تناول الجبن، مع شرب كميات كبيرة من الماء.أما الفنانة غادة عادل ففاجأت جمهورها بأنها لا تمارس الرياضة باستمرار، لكنها تحرص على الجري، الذي تعتبره أهم كثيرا من الذهاب للجيم، وتأكل ما تحب لكن بنسب قليلة جدا، ما يعطيها جسما ممشوقا وصحة وطاقة أفضل يدعمانها في حياتها الأسرية والمهنية.

آيتن عامر

آيتن عامر

تحاول الفنانة آيتن عامر، اتباع نظام رجيم لإنقاص وزنها خصوصا بعد ولادتها لطفلها الثاني، ونشرت على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي نظامها الغذائي الذي تتبعه.

البعد عن السكريات

البعد عن النشويات

تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم

تناول كميات كبيرة من الخضروات

ليلى علوي

ليلى علوي

قالت الفنانة ليلى علوي في لقاء معها في أحد البرامج أنها تتبع نظام غذائي منذ فترات طويلة، حيث كانت تتبع هذه الخطوات:

الابتعاد عن الشوكولاتة.

شرب كمية كبيرة من الماء ما يعادل 8 أكواب من الماء يوميا.

تناول 5 وجبات خلال اليوم.

تناول الماء الدافئ مع شرائح الليمون والبرتقال على مدار اليوم.

تصغير حجم الطبق الذي تتناولين به الأطعمة حتى تلتزمي بعدد سعرات حرارية أقل.

المشي يوميًا لوقت يتراوح ما بين 30 و45 دقيقة.



رانيا يوسف

رانيا يوسف

قالت الفنانة رانيا يوسف في لقاء لها في أحد البرامج التلفزيونية إنها تتبع نظام غذائي منذ فترات طويلة، حيث تتبع تلك الخطوات:

تهتم بوجبة الإفطار

النوم باكر

تتناول الطعام كل 3 ساعات مع كميات محدودة

تمارس الرياضة في الجيم يوميًا

شرب 4 لتر مياه على مدار اليوم.

شيرين رضا

شيرين رضا

تتمتع الفنانة شيرين رضا، بجسد مثالي وقوام ممشوق، الأمر الذي يثير الانتباه حولها، فدائمًا ما تظهر بشكل أنثوي خالي من الترهلات أو ما شابه.

غادة عادل