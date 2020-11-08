وزيرة الصحة: ديسمبر ويناير سيشهدا أعلى معدلات الإصابة بكورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن نسب الإصابات بفيروس كورونا حول العالم بلغت 50 مليون إصابة، لافتة إلى أن نسبة الوفاة أقل مقارنة بأعداد الإصابات.وأضافت زايد، في مؤتمر صحفي، أن شهري ديسمبر ويناير هما الأعلى تسجيلا في معدل الإصابة بفيروس كورونا، ونتوقع أن تكون هناك زيادة في الأمراض التنفسية، وقد يصاحب المريض مضاعفات حال إصابته بكورونا.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي تعقده الأن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية"، حول آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية لـ"كوفيد-19".وتستعرض وزيرة الصحة خلال المؤتمر مؤشرات الإصابة في مصر مقارنة بدول العالم، وأعلى المحافظات من حيث نسبة الإصابة، والبروتوكول العلاجي الجديد.