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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رانيا يوسف تستعد لتصوير «الآنسة فرح 3» وفيلم سينمائي جديد

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:19 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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تبدأ الفنانة رانيا يوسف تصوير مشاهد الجزء الثالث من مسلسل "الآنسة فرح" خلال أيام، لافتة إلى أنه تقرر عرض الجزء الثاني من العمل منتصف نوفمبر الجاري، معربة عن استيائها إزاء الشائعات التي تم تداولها بشأن إصابتها بفيروس كورونا خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم مؤخرا.

وأكدت رانيا يوسف- أنها تتمتع بصحة جيدة ولم تخضع لإجراء أي مسحة طبية كما أشيع، لافتة إلى أنها تستعد لتصوير فيلم سينمائي اجتماعي تدور أحداثه في إطار كوميدي خلال الفترة المقبلة، رافضة الإفصاح عن تفاصيله قبل إتمام التعاقد مع كل أبطال العمل.

وأشارت رانيا يوسف إلى حرصها الدائم على التواجد في فعاليات جميع المهرجانات السينمائية التي تتلقى دعوة للمشاركة فيها، نظرا لدورها البارز في تبادل الخبرات وتقريب الثقافات، لافتة إلى أن الندوات والمؤتمرات التي تنظمها المهرجانات تساهم في توسيع آفاق ورؤى صناع الأفلام والمشاركين، وتعطي مؤشرا على مدى تقدم صناعة السينما.

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