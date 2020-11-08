وزيرة الصحة عن إغلاق المدارس: إصابات كورونا وقت الدراسة مثلها بالإجازة

نفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إغلاق أي أنشطة مدرسية، لافتة إلى أنه يتم متابعة الوضع الوبائي من خلال فرق تقصي بالمدارس، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتحديد موعد غلق فصل أو مدرسة أو مجمع مدارس أو مدارس قرية بأكملها.وأكدت زايد، في مؤتمر صحفي، أن نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا خلال الإجازة هي نفس نسبة إصابة الأطفال بعد دخول المدارس.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الآن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية"، حول آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية لـ"كوفيد-19".وتستعرض وزيرة الصحة، خلال المؤتمر، مؤشرات الإصابة في مصر مقارنة بدول العالم، وأعلى المحافظات من حيث نسبة الإصابة، والبروتوكول العلاجي الجديد.