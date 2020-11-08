«الصحة»: ربة المنزل الأعلى إصابة بكورونا والسائق والفلاح الأقل

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الفئات الأكثر إصابة بفيروس كورونا هم: غير العاملين وربة المنزل والمتقاعدين، والذين شكلوا نسبة 65% من إصابات مصر، وهناك خطورة أعلى عند إصابتهم بأمراض مزمنة.وأضافت أن ربة المنزل الأعلى إصابة، في حين أن السائق والفلاح والعاملين في الأماكن المفتوحة الأقل إصابة بفيروس كورونا.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الآن، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية"، حول آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية لـ"كوفيد-19".وتستعرض وزيرة الصحة خلال المؤتمر مؤشرات الإصابة في مصر مقارنة بدول العالم، وأعلى المحافظات من حيث نسبة الإصابة، والبروتوكول العلاجي الجديد.