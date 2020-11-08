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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

براتب يصل لـ4000 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:00 م
فرص عمل
فرص عمل
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات صناعة المواسير البلاستك بمصر الجديدة، وبراتب يصل إلى 4000 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 2 محاسب، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس تجارة، ولديه خبرة سنتين، وذلك للعمل بالعبور، والعاشر من رمضان، و5 كيميائي، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس علوم كيمياء، وذلك براتب يبدأ من 3000 جنيه، بالإضافة إلى حوافز، وأيضا 3 سائق كلارك، براتب 4000 جنيه، و3 خراط، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط صناعي، براتب 4000 جنيه، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 45 سنة.

كما تطلب الشركة، 5 فنيين كهرباء كنترول، و5 فنيين كهرباء لف مواتير، و5 فنيين ميكانيكا سحب، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل متوسط صناعي.

وتحتاج الشركة أيضا، 10 عمال تحميل، و10 عمال إنتاج، وذلك براتب 2700 جنيه، بالإضافة إلى حافز.

وتطلب الشركة أيضا، 30 مندوب كبس وضغط، وذلك للعمل بـ"العبور، الجيزة، سوهاج، الشرقية، بني سويف، أسيوط، الفيوم، قنا،"، وذلك براتب 2700 جنيه، بالإضافة إلى بدل انتقال.

وتحتاج الشركة أيضا، 10 مندوبين مبيعات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، ولديه خبرة في مبيعات "المواسير، الكهرباء، المقاولات، البويات"، وألا يزيد عمره عن 40 سنة، وذلك براتب 2700 جنيه، بالإضافة إلى عمولة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01029900632، أو 01068222105، أو 01022836477، والتواصل مع المدير المسئول أحمد سعيد، أو التوجه لمقر الشركة في 29 شارع مراد بك، ميدان الإسماعيلية، مصر الجديدة، القاهرة.

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