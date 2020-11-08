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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أرباح «البويات والصناعات الكيماوية» تهبط 88% في 2019-2020

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:59 ص
شركة البويات والصناعات
شركة البويات والصناعات الكيماوية
اكرم عمران _أسامة الشندويلي
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كشفت المؤشرات المالية المجمعة لشركة البويات والصناعات الكيماوية - باكين، عن العام المالي الماضي 2019 - 2020، تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 88 % على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، أنها سجلت أرباحًا مجمعة بلغت 4.5 مليون منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 37.5 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق له.

وتراجعت مبيعات الشركة المجمعة خلال العام المالي الماضي إلى 784.6 مليون جنيه، مقابل 913.6 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له، وعلى صعيد القوائم المستقلة، أظهرت المؤشرات المالية تراجع أرباح الشركة المستقلة خلال العام المنتهي في يونيو الماضي إلى 3.2 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 65 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وتراجعت مبيعات الشركة المستقلة خلال العام المالي الماضي إلى 65.5 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 83.5 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019، وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها خلال العام المالي الماضي إلى انخفاض إجمالي إيرادات النشاط الجاري حيث اقتصر النشاط الإنتاجي على مصنع الشركة بالإسكندرية فقط وهو نشاط محدود، وذلك بعد نقل جميع الأنشطة الإنتاجية من مصنع القبة التابع لشركة البويات إلى شركة العبور على مدار السنوات السابقة، بالإضافة إلى الوضع التجاري الذي فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن الأسباب تضمنت كذلك عدم حصولها على إيرادات استثمارات من الشركات التابعة، والتي بلغت نحو 58.9 مليون جنيه في العام السابق، وكذلك الظروف السياسية والأمنية لدولة ليبيا وعدم توافر مستلزمات الإنتاج وظروف البيع غير المنتظم.

وأشارت الشركة أيضًا إلى استمرار حالة البطء الشديد في الحركة التجارية بشكل عام، وانخفاض السيولة النقدية المتاحة لدى المستهلكين مما انعكس بدور على انخفاض القوى الشرائية للمستهلكين.

يذكر، أن الشركة سجلت صافي خسارة بلغ 4.14 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 26.8 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة المجمعة خلال التسعة أشهر حيث سجلت 585.6 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 644.41 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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