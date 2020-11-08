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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

«C News»: طرح أقنعة قماشية «قاتلة للفيروسات» في فرنسا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:25 م
أقنعة قماشية
أقنعة قماشية
أ ش أ
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طرحت إحدى الشركات الفرنسية كمامات "أقنعة" قماشية جديدة تمتاز بأنها مضادة للجراثيم والفيروسات، ثلاثية الطبقات، في أسواق فرنسا، بسعر 29.90 يورو للوحدة.

وذكرت قناة "سي نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد، أن هذه الكمامات الجديدة، التي تحمل اسم "ليفينج جارد"، سيتم ارتداؤها مثل الأقنعة التقليدية، إلا أن نسيجها الخاص يضمن قتل الفيروسات والبكتيريا، مضيفة أن المنتج الجديد للكمامات تم طرحه بالفعل في أسواق ألمانيا والولايات المتحدة واليابان وجنوب إفريقيا والهند وسنغافورة.

وأوضحت أن المنتج الجديد يستند إلى تقنية "التطهير الذاتي" التي ابتكرها باحثون من جامعة برلين الحرة ومن معهد تكنولوجيا النسيج في جامعة الراين-ويستفاليا بوليتكنيك في إيكس لا شابيل، مشيرة إلى أنه يمكن ارتداء الكمامة الجديدة لعدة أيام متتالية دون الحاجة إلى تغييرها، إضافة إلى إمكانية استخدامها مرة أخرى حتى 210 مرات لمدة ستة أشهر، حيث لا تحتاج إلا للغسل بالماء النظيف مرة واحدة في الأسبوع، في حين يجب التخلص من الأقنعة الجراحية كل أربع ساعات.

من جانبه، قال "كزافييه بايو"، المدير التسويقي للكمامات القماشية الجديدة، إن هذه التقنية ليست بجديدة، وإنه تم استخدام أول أقنعة بهذه التقنية في آسيا عام 2017 خلال أزمة إنفلونزا سابقة، لكن حتى الآن، لم تكن أوروبا على دراية حقيقية بمسألة الأقنعة ذات التقنية الحديثة، موضحا أن الكمامة الجديدة هي قناع طبي من الفئة الأولى وحصل على شهادة أوروبية ويشتمل على ثلاث طبقات: طبقة خارجية، وأخرى داخلية من القطن، وطبقة ثالثة تنزلق بين الطبقتين، وهي فلتر من "بولي بروبلين" تتيح الحصول على تهوية عالية للغاية.

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