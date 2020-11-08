وزيرة الصحة: هذه خريطة المناطق الأعلى إصابة بكورونا في مصر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة لديها برنامج يرصد خريطة الإصابات بفيروس كورونا في كافة المناطق بمحافظات الجمهورية والفئات الأعلى إصابة.وأوضحت زايد، أنه في محافظة القاهرة كانت مناطق "حلوان، شرق مدينة نصر، المطرية" الاعلى إصابة بفيروس كورونا.وأضافت، أن مناطق "بولاق، إمبابة، الوراق، العمرانية"، كانت الأعلى إصابة في الجيزة، "المنتزة، شرق إسكندرية، وسط إسكندرية"، أعلى الأماكن فيها إصابات في محافظة الإسكندرية.وطالبت باتخاذ إجراءات احترازية أعلى، حيث أنه يزداد فرص انتقال الفيروس في الأماكن المغلقة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الأن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية"، حول آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية لـ"كوفيد-19".وتستعرض وزيرة الصحة، خلال المؤتمر مؤشرات الإصابة في مصر مقارنة بدول العالم، وأعلى المحافظات من حيث نسبة الإصابة، والبروتوكول العلاجي الجديد.